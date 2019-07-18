Бывший защитник «Никс» Бэйкер может перейти в ЦСКА

Американский защитник Рон Бэйкер может заключить соглашение с ЦСКА, утверждает Eurohoops.

По данным источника, 26-летний игрок до сих пор не определился с будущим. Ранее Бэйкер провёл два сезона в составе «Нью-Йорк Никс» и один сезон в составе «Вашингтон Уиззардс». В настоящий момент он остался без контракта в НБА. Защитник рассматривает вариант с переездом в Европу.

Источник сообщает, что у Бэйкера есть вариант с двусторонним контрактом с «Бруклин Нетс». Пока игрок ещё не принял решения о будущем. В НБА Бэйкер провёл 96 матчей за три года. В среднем он набирал 3,1 очка за игру.

ЦСКА заинтересован в переходе защитника, учитывая, что команду в межсезонье покинули Нандо де Коло и Серхио Родригес.