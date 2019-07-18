Деррик Уильямс стал игроком «Фенербахче»

Тяжёлый форвард Деррик Уильямс официально стал игроком турецкого «Фенербахче», сообщает официальный сайт турецкой команды. Соглашение с американцем рассчитано на один год, по нему Уильямс заработает $ 1,5 млн.
Деррик Уильямс — второй номер драфта НБА 2011 года. Минувший сезон стал для него дебютным в Европе. Американец защищал цвета мюнхенской «Баварии». В регулярном чемпионате Евролиги он принял участие в 29 поединках (2 — в старте), набирая в них 13,4 очка и собирая 4,2 подбора за 26 минут игрового времени в среднем.
Это уже третье громкое подписание «Фенербахче» в межсезонье. Ранее стамбульцы заключили контракты с Нандо де Коло и Лео Вестерманном. В межсезонье команду покинули Николо Мелли и Марко Гудурич, которые продолжат карьеру в НБА.
- 18 июля 2019
-
20:57
-
19:45
-
18:04
-
17:19
-
16:37
-
14:04
-
13:02
-
12:13
-
10:36
-
09:47
-
03:00
-
00:53
- 17 июля 2019
-
23:49
-
22:44
-
21:52
-
20:46
-
19:27
-
18:46
-
17:27
-
17:08
-
15:28
-
14:49
-
14:46
-
13:05
-
11:26
-
10:19
-
09:38
-
08:21
-
05:21
-
00:31
- 16 июля 2019
-
23:17
-
22:26
-
21:49
-
20:48
-
20:09