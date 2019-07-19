Сборная России попала во вторую корзину жеребьёвки квалификации Евробаскета-2021

Мужская сборная России по баскетболу попала во вторую корзину жеребьёвки квалификационного турнира чемпионата Европы 2021 года. Жеребьёвка будет проходить 22 июля в Мюнхене.

Помимо россиян во второй корзине находятся сборные Словакии, Греции и Хорватии, они уже точно не станут соперниками россиян.

Запись можно посмотреть в «твиттере» ФИБА.

В квалификации будут принимать участие 32 команды. Сборные распределят на все группы по четыре команды в каждой. Три лучшие сборные из каждой группы отправятся на чемпионат Европы.

Также в отборе сыграют и организаторы турнира — Чехия, Грузия, Германия и Италия. Но они будут выступать в отборочном турнире вне конкурса. В группах, в которые попадут организаторы, путёвки в финальный турнир получат по две сборные.