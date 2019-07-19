ЦСКА объявил о подписании двухлетнего контракта с Куфосом

Руководство ЦСКА объявило о подписании контракта с центровым Костой Куфосом, сообщает официальный сайт клуба. Соглашение рассчитано на два года. При этом предусмотрена опция расторжения через год по инициативе клуба либо игрока (только в случае предложения из НБА).

Предстоящий сезон станет первым для Куфоса в Европе. Баскетболист имеет греческие корни, но является уроженцем США и, соответственно, воспитанником американской школы баскетбола. На драфте-2008 он был выбран под 23-м номером. В течение 11 сезонов в лиге он успел сменить несколько команд, выступая за «Юту Джаз», «Миннесоту Тимбервулвз», «Денвер Наггетс», «Мемфис Гриззлиз» и «Сакраменто Кингз».



Всего в регулярных чемпионатах он принял участие в 686 встречах, набирая в них 5,7 очка и собирая 5,0 подбора в среднем.