Президент «Панатинаикоса»: верю, что Обрадович и Ясикявичюс вернутся в команду

Президент «Панатинаикоса» Манос Пападопулос уверен, что экс-главный тренер команды Желько Обрадович и экс-игрок команды Шарунас Ясикявичюс в конечном счёте вернутся в Афины.

«Невозможно что-то сделать, пока у них есть действующие контракты. Если они будут свободными агентами, мы приложим соответствующие усилия. Но слово „усилия“ в отношении Обрадовича и Ясикявичюса имеет другое значение. У нас с ними прекрасные отношения, мы общаемся и дружим. Они всегда будут частью „Панатинаикоса“. Верю, что они вернутся в команду. Не знаю в каком качестве, но они близки нашей команде», — приводит слова Пападопулоса Eurohoops.

Желько Обрадович на данный момент тренирует «Фенербахче», а Шарунас Ясикявичюс возглавляет «Жальгирис».