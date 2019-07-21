Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Баскетбол / Новости /

Президент «Панатинаикоса»: верю, что Обрадович и Ясикявичюс вернутся в команду

Президент «Панатинаикоса»: верю, что Обрадович и Ясикявичюс вернутся в команду
Баскетбол / Евролига 0

Президент «Панатинаикоса» Манос Пападопулос уверен, что экс-главный тренер команды Желько Обрадович и экс-игрок команды Шарунас Ясикявичюс в конечном счёте вернутся в Афины.

«Невозможно что-то сделать, пока у них есть действующие контракты. Если они будут свободными агентами, мы приложим соответствующие усилия. Но слово „усилия“ в отношении Обрадовича и Ясикявичюса имеет другое значение. У нас с ними прекрасные отношения, мы общаемся и дружим. Они всегда будут частью „Панатинаикоса“. Верю, что они вернутся в команду. Не знаю в каком качестве, но они близки нашей команде», — приводит слова Пападопулоса Eurohoops.

Желько Обрадович на данный момент тренирует «Фенербахче», а Шарунас Ясикявичюс возглавляет «Жальгирис».

Комментарии (0)
Новости. Баскетбол
Все новости RSS
Партнерский контент