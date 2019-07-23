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Комолов подписал новый контракт с «Нижним Новгородом»

Комолов подписал новый контракт с «Нижним Новгородом»
Баскетбол / Единая лига ВТБ 0

Защитник «Нижнего Новгорода» Артём Комолов подписал с командой новый контракт и останется в ней ещё на два года, сообщает официальный сайт нижегородцев.

Комолов — воспитанник молодёжной системы московского ЦСКА. До перехода в «Нижний Новгород» он защищал цвета «Автодора», «Зенита», «Урала» и «Сахалина». В составе клуба из Южно-Сахалинска он стал чемпионом Суперлиги (2016) и серебряным призёром Кубка России (2017).

К «Нижнему Новгороду» он присоединился летом 2017 года. В минувшем регулярном чемпионате Единой лиги ВТБ он принял участие в 29 матчах, набирая в них в среднем 4,6 очка, собирая 1,2 подбора и совершая 1,2 передачи за 19,55 минуты. В Лиге чемпионов ФИБА он набирал в среднем 7,1 очка и собирал 1,5 подбора.

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