Итудис: у меня были хорошие предложения из НБА

Главный тренер ЦСКА Димитрис Итудис признался, что получал хорошие предложения от команд Национальной баскетбольной ассоциации, но он не мечтает о месте тренера в НБА.



«Я бы не назвал себя большим мечтателем, я скорее прагматик. Сейчас я счастлив тем, как я работаю, где и с кем. У меня были хорошие предложения из НБА, даже в этом сезоне, перед подписанием контракта с ЦСКА. Я работал с «Детройтом» и «Филадельфией» в летних лигах.



НБА – лучшая лига по организации, уровню игроков, интересу публики. Но в Европе мы показываем тоже немало хороших баскетбольных вещей. В Евролиге почти каждая игра как финал – в отличие от регулярного чемпионата НБА», — приводит слова Димитриса Итудиса «Спорт-экспресс».