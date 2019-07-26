Кузмич, вышедший из комы 7 дней назад, выписан из больницы

14 июля баскетболист сборной Сербии и «Црвены Звезды» Огнен Кузмич попал в серьёзную автокатастрофу, получив множество травм. Состояние баскетболиста было крайне тяжёлым и медики белградской больницы ввели его в состояние медикаментозной комы, в которой он пробыл пять дней.
Уже поздним вечером 26 июля стало известно, что Кузмич выписан из больницы и продолжит восстанавливаться у себя дома, сообщает Eurohoops. Огнен выздоравливает быстрее, чем прогнозировали врачи.
Напомним, серб попал в лобовую аварию в Боснии и Герцеговине. Его автомобиль выехал на полосу встречного движения. В результате столкновения Кузмич получил черепно-мозговую травму, перелом челюсти и повреждение грудной клетки. В больнице он перенёс операцию.
Кузмич известен выступлениями за «Голден Стэйт Уорриорз» и мадридский «Реал».
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