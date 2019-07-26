Чемпион НБА Лин — приоритетная цель ЦСКА

Руководство московского ЦСКА намерено подписать контракт с разыгрывающим защитником Джереми Лином, сообщает на своей странице в «Твиттере» обозреватель Эмилиано Карчия. Баскетболист является приоритетной целью «армейцев». Если Лин не согласится на переход в ЦСКА, клуб попробует подписать контракт с Роном Бэйкером, который также известен выступлениями за океаном.
Джереми Лин минувший сезон начинал в составе «Атланты Хоукс», а позже был выменян в «Торонто Рэпторс» и помог канадской команде завоевать титул чемпиона НБА.
Лин, не будучи выбранным на драфте 2010 года, всё же сумел построить успешную карьеру в НБА. За девять сезонов в лиге он принял участие в 480 матчах регулярного чемпионата, набирая в них 11,6 очка, собирая 2,8 подбора, совершая 4,3 передачи и 1,1 перехвата в среднем.
Лин в прошлом защищал цвета не только «Атланты» и «Торонто», но также выступал за «Голден Стэйт Уорриорз», «Хьюстон Рокетс», «Нью-Йорк Никс», «Лос-Анджелес Лейкерс», «Шарлотт Хорнетс» и «Бруклин Нетс».
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