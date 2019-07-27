Лэнгфорд подпишет контракт с АЕКом
Американский защитник Кит Лэнгфорд подпишет контракт с афинским АЕКом, сообщает Eurohoops. Соглашение с греческой командой будет рассчитано на один год. Минувший сезон Лэнгфорд провёл в составе «Панатинаикоса».
В минувшем сезоне Евролиги Кит принял участие в 25 матчах, набирая в них 9,9 очка, собирая 2,2 подбора и совершая 1,1 передачи. Решение покинуть «Панатинаикос» он принял из-за заметного сокращения игрового времени.
Лэнгфорд — один из самых успешных игроков Евролиги последних лет. В прошлом он дважды завоёвывал трофей имени Альфонса Форда. В следующем сезоне американец впервые в карьере будет принимать участие в Лиге чемпионов ФИБА.
В прошлом Лэнгфорд защищал цвета «Химок» и УНИКСа.
- 27 июля 2019
-
23:29
-
22:58
-
21:47
-
20:53
-
19:47
-
18:50
-
17:47
-
16:49
-
14:56
-
13:31
-
12:19
-
11:29
-
10:45
-
09:48
-
08:13
-
00:31
- 26 июля 2019
-
23:56
-
22:46
-
21:58
-
20:59
-
19:31
-
18:04
-
17:22
-
16:19
-
14:18
-
13:14
-
12:09
-
11:41
-
10:58
-
09:20
-
00:21
-
00:14
- 25 июля 2019
-
23:46
-
22:25
-
21:29
Партнерский контент