Лэнгфорд подпишет контракт с АЕКом

Американский защитник Кит Лэнгфорд подпишет контракт с афинским АЕКом, сообщает Eurohoops. Соглашение с греческой командой будет рассчитано на один год. Минувший сезон Лэнгфорд провёл в составе «Панатинаикоса».

В минувшем сезоне Евролиги Кит принял участие в 25 матчах, набирая в них 9,9 очка, собирая 2,2 подбора и совершая 1,1 передачи. Решение покинуть «Панатинаикос» он принял из-за заметного сокращения игрового времени.

Лэнгфорд — один из самых успешных игроков Евролиги последних лет. В прошлом он дважды завоёвывал трофей имени Альфонса Форда. В следующем сезоне американец впервые в карьере будет принимать участие в Лиге чемпионов ФИБА.

В прошлом Лэнгфорд защищал цвета «Химок» и УНИКСа.