Мори: Харден спросил у меня, почему так долго длился обмен Уэстбрука

Генеральный менеджер «Хьюстон Рокетс» Дэрил Мори признался, что Джеймс Харден пытался узнать у него, почему обмен Расселла Уэстбрука занял так много времени.



«В какой-то момент Харден спросил у меня, почему так долго длился обмен Уэстбрука. На это я ответил ему, что на его обмен у меня ушло пять месяцев», — приводит слова Дэрила Мори The Houston Chronicle.



Напомним, ранее «Хьюстон Рокетс» объявил о подписании контракт с Расселлом Уэстбруком. В обмен на него в «Оклахому-Сити Тандер» отправились разыгрывающий Крис Пол и право выбора в первом раунде драфтов 2024 и 2026 годов, а также выборы на драфтах 2021 и 2025 годов.



Последние три сезона регулярного чемпионата Уэстбрук неизменно заканчивал со средним трипл-даблом за игру.