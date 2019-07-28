Мори: Харден спросил у меня, почему так долго длился обмен Уэстбрука
Генеральный менеджер «Хьюстон Рокетс» Дэрил Мори признался, что Джеймс Харден пытался узнать у него, почему обмен Расселла Уэстбрука занял так много времени.
«В какой-то момент Харден спросил у меня, почему так долго длился обмен Уэстбрука. На это я ответил ему, что на его обмен у меня ушло пять месяцев», — приводит слова Дэрила Мори The Houston Chronicle.
Напомним, ранее «Хьюстон Рокетс» объявил о подписании контракт с Расселлом Уэстбруком. В обмен на него в «Оклахому-Сити Тандер» отправились разыгрывающий Крис Пол и право выбора в первом раунде драфтов 2024 и 2026 годов, а также выборы на драфтах 2021 и 2025 годов.
Последние три сезона регулярного чемпионата Уэстбрук неизменно заканчивал со средним трипл-даблом за игру.
- 28 июля 2019
-
18:42
-
16:42
-
15:16
-
13:59
-
12:57
-
11:03
-
09:46
-
00:40
- 27 июля 2019
-
23:29
-
22:58
-
21:47
-
20:53
-
19:47
-
18:50
-
17:47
-
16:49
-
14:56
-
13:31
-
12:19
-
11:29
-
10:45
-
09:48
-
08:13
-
00:31
- 26 июля 2019
-
23:56
-
22:46
-
21:58
-
20:59
-
19:31
-
18:04
-
17:22
-
16:19
-
14:18
-
13:14
-
12:09
Партнерский контент