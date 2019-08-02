Воронцевич: желаем Мозгову здоровья и верим в чудеса

Форвард сборной России по баскетболу Андрей Воронцевич поделился впечатлениями от успешной игры команды в товарищеском матче с Иорданией (111:71), а также прокомментировал невозможность участия в тренировочном лагере команды центрового Тимофея Мозгова.

«Сегодня мы очень хорошо провели матч. Да, был брак, но я ожидал, что мы будем совершать больше ошибок. Ребята из Иордании приехали с хорошим настроем. Можно сказать, что мы втягивались постепенно. Но потом почувствовали, так скажем, продышались. Понятно, мы тренировались и готовились, но тренировки и игровой ритм — разные вещи. Во второй половине почувствовали силы, побежали и убежали совсем.

Наши тренеры подготовили очень много информации. Но мы не зацикливались на них, старались отталкиваться от своих задач. В товарищеских играх хотим наиграть свои комбинации, взаимодействия и свою защиту. Соперник показал, что может быть опасен, но мы играли в свой баскетбол.

Что касается травмы Мозгова и невозможности его участия в чемпионате мира, желаем ему здоровья и верим в чудеса. Верим в медицину, что ему помогут быстрее восстановиться. В ситуации с Тимофеем, он большой профессионал и знает своё состояние. Ему ещё нужно будет набрать оптимальную форму. Но мы, кто сейчас в сборной, будем биться за себя и за того парня", — передаёт слова Воронцевича корреспондент «Чемпионата» Марат Арасланов.