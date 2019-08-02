Воронцевич: желаем Мозгову здоровья и верим в чудеса

Форвард сборной России по баскетболу Андрей Воронцевич поделился впечатлениями от успешной игры команды в товарищеском матче с Иорданией (111:71), а также прокомментировал невозможность участия в тренировочном лагере команды центрового Тимофея Мозгова.
«Сегодня мы очень хорошо провели матч. Да, был брак, но я ожидал, что мы будем совершать больше ошибок. Ребята из Иордании приехали с хорошим настроем. Можно сказать, что мы втягивались постепенно. Но потом почувствовали, так скажем, продышались. Понятно, мы тренировались и готовились, но тренировки и игровой ритм — разные вещи. Во второй половине почувствовали силы, побежали и убежали совсем.
Наши тренеры подготовили очень много информации. Но мы не зацикливались на них, старались отталкиваться от своих задач. В товарищеских играх хотим наиграть свои комбинации, взаимодействия и свою защиту. Соперник показал, что может быть опасен, но мы играли в свой баскетбол.
Что касается травмы Мозгова и невозможности его участия в чемпионате мира, желаем ему здоровья и верим в чудеса. Верим в медицину, что ему помогут быстрее восстановиться. В ситуации с Тимофеем, он большой профессионал и знает своё состояние. Ему ещё нужно будет набрать оптимальную форму. Но мы, кто сейчас в сборной, будем биться за себя и за того парня", — передаёт слова Воронцевича корреспондент «Чемпионата» Марат Арасланов.
- 3 августа 2019
-
00:48
- 2 августа 2019
-
23:45
-
23:38
-
22:50
-
22:46
-
21:55
-
20:50
-
19:59
-
18:27
-
17:53
-
17:19
-
16:41
-
14:16
-
12:53
-
11:35
-
10:58
-
10:21
-
03:47
-
00:48
- 1 августа 2019
-
23:59
-
22:58
-
21:31
-
20:30
-
19:52
-
19:00
-
17:55
-
17:00
-
14:50
-
14:18
-
14:09
-
13:52
-
13:10
-
12:51
-
11:44
-
11:21