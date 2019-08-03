Вице-президент «Локомотива-Кубань»: Калниетис — очень нужный для нас трансфер

Вице-президент «Локомотива-Кубань» Гинас Руткаускас прокомментировал подписание контракта с Мантасом Калниетисом.
«Мантас Калниетис – профессионал высокого уровня, основной разыгрывающий сборной Литвы. На эту позицию нам требовался опытный игрок, который сможет цементировать обновленную команду как на площадке, так и за ее пределами. Мантас провел в Краснодаре три года, его любит публика, а он хорошо знаком и с клубом, и с городом. Очень нужный для нас трансфер», — приводит слова Гинаса Руткаускаса официальный сайт краснодарской команды.
«Локомотив-Кубань» 2 августа подтвердил, что разыгрывающий защитник сборной Литвы Мантас Калниетис вернулся в команду. 32-летний Калниетис выступал за «Локомотив-Кубань» с 2012 по 2015 год. В составе с литовцем краснодарцы сумели завоевать трофей Еврокубка.
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