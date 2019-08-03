Купер пытался подделать допинг-тест, принеся на анализ мочу беременной женщины

Разыгрывающий защитник Ди Джей Купер, экс-баскетболист «Енисея» и целого ряда европейских клубов, попал в громкий скандал.

В 2018 году американец пытался получить право выступать за сборную Боснии и Герцеговины. Для этого ему было необходимо пройти обязательный допинг-тест. Купер подменил анализ и в качестве биологического материала сдал мочу беременной женщины. Подлог раскрылся после того, как в пробах мочи был найден гормон, вырабатывающийся в организме беременных, сообщает Eurohoops.

В результате в отношении баскетболиста было начато разбирательство. По его итогам руководство ФИБА отстранило Купера от баскетбола на 2 года.

За годы профессиональной карьеры 28-летний защитник защищал цвета не только «Енисея», но выступал в «Красном Октябре», ПАОКе, «Панатинаикосе», АЕКе, «Гравелине», «По-Ортезе» и «Монако».