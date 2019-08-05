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Джейсон Кларк сыграет роль Джерри Уэста в предстоящем сериале о «Лейкерс»

Джейсон Кларк сыграет роль Джерри Уэста в предстоящем сериале о «Лейкерс»
Баскетбол / НБА 0

Австралийский актёр, ставший известным благодаря своим ролям в фильмах «Цель номер один», «Эверест», «Терминатор: Генезис» и «Планета обезьян: Революция» и «Кладбище домашних животных» Джейсон Кларк сыграет роль легенды Национальной баскетбольной ассоциации Джерри Уэста в предстоящем сериале о «Лос-Анджелес Лейкерс», который получит название «Шоутайм», сообщает The Hollywood Reporter.

В центре сюжета сериала окажется книга за авторством Джеффа Перлмана «Шоутайм: Мэджик, Карим, Райли и династия «Лос-Анджелес Лейкерс» 80-х».

О том, кто исполнит другие роли пока не сообщается. Режиссёром пилотного эпизода сериала станет Адам Маккей, лауреат наград «Оскар» и BAFTA в категории «Лучший адаптированный сценарий» за фильм «Игра на понижение».

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