«Нижний Новгород» объявил об уходе Хаммера

Пресс-служба «Нижнего Новгорода» объявила об уходе американского форварда Иэна Хаммера. Американец покинул команду по истечении контракта.
Хаммер выступал за «Нижний Новгород» с января 2019 года. В минувшем сезоне он принял участие в 13 матчах Единой лиги ВТБ, набирая в среднем 10,5 очка, 5,1 подбора, 1,2 передачи. В Лиге чемпионов форвард принял участие в шести встречах. Его статистика составила 9,0 очка, 5,8 подбора и 2,0 передачи.
«Мы благодарим Иэна за время, проведённое в составе нашего клуба, и желаем больших успехов в дальнейшей карьере», — говорится в сообщении пресс-службы.
Ранее в нижегородском клубе объявили о продлении контрактов с главным тренером Зораном Лукичем, защитниками Евгением Бабуриным и Антоном Астапковичем, а также о подписании Даррала Уиллиса, Александра Ганькевичеа, Чавона Льюиса и Александра Винника.
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