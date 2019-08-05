«Сан-Антонио» может подписать контракт с Игуодалой

Защитник «Мемфис Гриззлиз» Андре Игуодала может стать игроком «Сан-Антонио Спёрс», если клуб не сможет подписать контракт с Трэем Лайлсом, сообщает The Athletic.



Игуодала стал игроком «Мемфис Гриззлиз» месяц назад в результате обмена из «Голден Стэйт Уорриорз». Ранее сообщалось, что в услугах 35-летнего ветерана лиги заинтересованы «Хьюстон Рокетс», «Лос-Анджелес Лейкерс», «Денвер Наггетс», «Лос-Анджелес Клипперс» и «Даллас Маверикс».



Игуодала выступал за «Голден Стэйт Уорриорз» с 2014 года и за это время завоевал с командой три чемпионских титула. В 2015 году он признавался MVP финала плей-офф НБА.



В минувшем регулярном чемпионате Игуодала принял участие в 68 встречах, набирая в них 5,7 очка, собирая 3,7 подбора и совершая 3,2 передачи в среднем.