В сборной США объяснили отказ от услуг Кармело Энтони

Генеральный менеджер сборной США по баскетболу Джерри Коланджело рассказал, почему в тренерском штабе команды приняли решение не прибегать к услугам ветерана трёхкратного олимпийского чемпиона, десятикратного участника Матча всех звёзд Кармело Энтони.

«В первую очередь хочу сказать, что у меня отличные отношения с Кармело. Он делал отличную работу. Он был очень хорош в международных встречах. Понимаю, почему агент хотел его выступлений за сборную, он ждёт шанса, чтобы снова себя показать, чтобы доказать, что он всё ещё может играть. Но, думаю, ему нужно это сделать с командой из НБА.

Если он присоединится к нам, это станет отвлекающим фактором. Нам необходимо сфокусироваться на концепции этой команды. У нас множество новых игроков, и мы собираемся выступать именно с ними. В такой ситуации новые элементы могут поставить вас в проигрышное положение. Мне нравится Кармело, но не думаю, что в данный момент его появление в сборной положительно повлияет на нашу программу", — приводит слова функционера Clutch Points.