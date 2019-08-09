Салаш в третий раз вернулся в «Цмоки-Минс»

Лёгкий форвард Максим Салаш подписал контракт с «Цмоки-Минск», сообщает пресс-служба белорусского клуба. В минувшем сезоне Салаш выступал в Единой лиге ВТБ за «Калев». В составе этого клуба он набирал в среднем за матч 4,2 очка и 2,1 подбора.
Салаш уже дважды выступал за минский клуб. Он был игроком команды в сезонах-2012/13 и 2017/18. В минувшем сезоне «Цмоки-Минск» занял 14-е (последнее) место в турнирной таблице регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ. «Калев» финишировал на седьмой строчке, остановившись в шаге от участия в плей-офф.
Ранее руководство Единой лиги ВТБ утвердило календарь сезона-2019/20. Первый матч регулярного чемпионата состоится 25 сентября. В этот день встретятся «Химки» и «Зелена Гура». Матч пройдёт на арене команды из Московской области. Заключительный матч регулярного первенства состоится 26 апреля 2020 года.
13 команд-участниц проведут двухкруговой турнир – каждая сыграет с каждой (дома и в гостях). По итогам регулярного чемпионата восемь лучших команд Лиги сыграют в плей-офф, который и определит обладателя титула – все серии пройдут до двух побед по схеме 1-1-1.
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