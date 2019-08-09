«Зенит» назначил нового ассистента главного тренера

Испанский специалист Ллуис Риера был назначен ассистентом главного тренера санкт-петербургского «Зенита», сообщает официальный сайт команды. Ранее Риера работал в таких командах, как «Баскония» и «Ховентуд».
«Для меня особое удовольствие — стать частью такой прекрасной организации, как «Зенит». Это шаг вперёд в моей карьере, потому что я остаюсь в Евролиге и работаю в клубе, который стабильно развивается. У этой команды большой потенциал, поэтому я с нетерпением жду начала работы. Уверен, что смогу помочь тренеру Плазе и игрокам прогрессировать, мы будем стараться, чтобы этот сезон всем запомнился. Это будет первый раз, когда я буду жить в России, но я знаю, что Санкт-Петербург — отличный город, он подходит мне и моей семье», — приводит слова Ллуиса Риеры Марти официальный сайт санкт-петербургской команды.
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