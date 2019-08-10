Бизли, вероятно, продолжит карьеру в Китае

Второй номер драфта-2008, форвард Майкл Бизли, вероятнее всего, продолжит выступать в Китае. Американец близок к тому, чтобы принять предложение одной из команд КБА, сообщает на своей странице в «Твиттере» обозреватель Джефф Гудман. Предлагаемый контракт позволит заработать Бизли $ 5 млн. за один год.
Минувший сезон баскетболист начинал в составе «Лос-Анджелес Лейкерс». За команду из Калифорнии он сыграл в 26 матчах, набирая 7,0 очка, собирая 2,3 подбора и совершая 1,0 передачи за 10,7 минуты игрового времени. После он был выменян в «Клипперс», однако сразу же был отчислен. Сезон он завершал опять-таки в Китае, защищая цвета «Гуандунг Саузерн Тайгерс».
До того у Бизли также был опыт выступлений в Китае, в поднебесной он защищал цвета «Шанхай Шаркс» и «Шаньдун Голден Старз».
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