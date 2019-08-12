Известный агент раскритиковал новую политику NCAA

Известный агент Рич Пол выразил несогласие с новыми требованиями NCAA к агентам.
«Поддерживаю требование о трёхлетнем опыте работы. Согласен пройти тесты. Но требование о степени бакалавра намеренно отсекает тех, кто пришёл в этот бизнес из мира, где нереально поступить в университет.
Руководители NCAA лишают людей из малообеспеченных семей возможности работать в контролируемой ими системе. Они не пускают тех детей, кто хотел бы работать в НБА, но у них нет возможности получить необходимую для этого степень бакалавра», — приводит слова Рича Пола The Athletic.
Напомним, ранее NCAA выдвинула требования к агентам, которые представляют интересы игроков, имеющих право выдвинуть свою кандидатуру на драфт Национальной баскетбольной ассоциации. Отныне агенты должны иметь степень бакалавра, быть одобрены профсоюзом игроков на протяжении трёх лет подряд и подать заявление до 30 сентября текущего года.
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