Банки: у Уильямса есть всё, чтобы доминировать на европейской арене

Главный тренер «Локомотива-Кубань» Лука Банки прокомментировал новость о подписании контракта с американским центровым Аланом Уильямсом. По словам специалиста, у баскетболиста есть всё необходимое, чтобы превратиться в одного из лидеров коллектива.

«Мы очень рады, что первым европейским клубом, в котором сыграет Алан Уильямс, будет «Локомотив-Кубань». У него есть все качества для того, чтобы доминировать на европейской арене. Конечно, на адаптацию уйдёт некоторое время, но мы верим, что его психологические и физические качества позволят быстро приспособиться к новой среде.

В НБА, в Джи-лиге НБА и Китайской баскетбольной ассоциации Уильямс зарекомендовал себя как талантливый и многосторонний игрок. Я думаю, он внесёт весомый вклад в игру «Локо» в следующем сезоне», — приводит слова Банки официальный сайт «железнодорожников».