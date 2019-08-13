«Маккаби» из Тель-Авива подписал контракт с экс-форвардом «Голден Стэйт»

Руководство «Маккаби» из Тель-Авива объявило о подписании контракта с одним из лучших игроков в истории израильского баскетбола и лучшим израильтянином в истории НБА, форвардом Омри Касспи, сообщает Eurohoops.
Омри возвращается из-за океана после десяти сезонов в НБА. За это время он успел сменить семь команд, выступая за «Сакраменто Кингз», «Кливенд Кавальерс», «Хьюстон Рокетс», «Миннесоту Тимбервулвз», «Голден Стэйт Уорриорз», «Нью-Орлеан Пеликанс» и «Мемфис Гриззлиз». Минувший сезон он провёл в составе «Гриззлиз». В регулярном чемпионате он принял участие в 36 встречах, набирая в них 6,3 очка и собирая 3,2 подбора.
Всего в регулярных чемпионатах на его счету 588 матчей, в которых он набирал 7,9 очка, собирал 4,0 подбора и совершал 1,1 передачи в среднем.
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