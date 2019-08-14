«Локомотив-Кубань» объявил о переходе О’Брайанта

Пресс-служба БК «Локомотив-Кубань» объявила о подписании контракта с американским тяжёлым форвардом Джонни О’Брайантом.

«С нетерпением жду начала сезона и сделаю всё возможное, чтобы достичь с «Локо» всех поставленных целей», – сказал О’Брайант.

В минувшем сезоне он выступал за «Маккаби» из Тель-Авива. Израильский клуб хотел продлить соглашение, но О’Брайант предпочёл другие варианты.

В матчах Евролиги форвард набирал 10,6 очка, 5,9 подбора и 1,3 передачи в среднем за игру.

Ранее американский баскетболист выступал в НБА. Он защищал цвета «Шарлотт Хорнетс», «Денвер Наггетс» и «Финикс Санс». В сезоне-17/18 он отыграл 36 матчей в составе «Хорнетс», проводя на площадке 10,5 минуты и набирая 4,8 очка, 2,6 подбора и 0,4 передачи в среднем за игру.