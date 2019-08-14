Попович: критика социального неравенства не лишает вас патриотизма

Главный тренер сборной США Грег Попович рассказал, что в его понимании является патриотизмом.
«Люди вкладывают разное значение в понятие «патриотизм». Есть те, кто предан этому делу, а есть фальшивые люди. Мы не хотим имитировать патриотизм. Если кто-то обнимает флаг, это не значит, что его можно назвать патриотом. Патриотизм — уважение к своей стране, понимание того, что лучшее в стране — возможность исправлять и делать определённые вещи.
Можно оставаться патриотом и критиковать, требовать изменений. Критика социального неравенства не лишает вас патриотизма. То, что мы можем говорить об этом, уже делает Америку великой. В других странах за подобное можно потерять свободу. Колин Каперник совершил патриотичный поступок. Он настолько переживал за страну, что смог исправить некоторые вещи, о которых знали все, но никто ничего не делал», — приводит слова Поповича ESPN.
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