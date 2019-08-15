35 очков Батюма и Фурнье на двоих помогли сборной Франции победить Черногорию
Сборная Франции в международном товарищеском матче сумела нанести поражение команде Черногории. Во многом этот успех был обеспечен качественной игрой баскетболистов французской команды, представляющих НБА.
Команда Колле уступала балканцам после первой половины встречи с разницей в 7 очков — 36:43, а перед заключительным игровым отрезком отставали уже на 8 баллов — 51:59. Тем не менее, в последние десять минут встречи им удалось оформить рывок 17:2, что помогло им победить со счётом 80:72.
Самым результативным в составе победителей стал Николя Батюм, набравший 18 очков, 17 баллов себе в актив записал Эван Фурнье. У Черногории дабл-дабл из 10 очков и 12 подборов оформил представитель НБА Никола Вучевич.
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