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35 очков Батюма и Фурнье на двоих помогли сборной Франции победить Черногорию

35 очков Батюма и Фурнье на двоих помогли сборной Франции победить Черногорию
Баскетбол / Кубок мира 2019 0

Сборная Франции в международном товарищеском матче сумела нанести поражение команде Черногории. Во многом этот успех был обеспечен качественной игрой баскетболистов французской команды, представляющих НБА.

Команда Колле уступала балканцам после первой половины встречи с разницей в 7 очков — 36:43, а перед заключительным игровым отрезком отставали уже на 8 баллов — 51:59. Тем не менее, в последние десять минут встречи им удалось оформить рывок 17:2, что помогло им победить со счётом 80:72.

Самым результативным в составе победителей стал Николя Батюм, набравший 18 очков, 17 баллов себе в актив записал Эван Фурнье. У Черногории дабл-дабл из 10 очков и 12 подборов оформил представитель НБА Никола Вучевич.

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