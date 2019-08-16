Паттерсон договорился о контракте с «Лос-Анджелес Клипперс»
Руководство «Лос-Анджелес Клипперс» договорилось о подписании контракта с тяжёлым форвардом Патриком Паттерсоном, сообщает на своей странице в «Твиттере» обозреватель Эдриан Войнаровски. Соглашение будет рассчитано на один год, за который баскетболист заработает $ 2,3.
Минувший сезон Паттерсон провёл в составе «Оклахома-Сити Тандер». В регулярном чемпионате он принял участие в 63 матчах (5 в старте), набирая в них 3,6 очка и собирая 2,3 подбора за 13,7 минуты игрового времени в среднем.
«Лос-Анджелес Клипперс» станет пятой командой в профессиональной карьере Паттерсона. 14-й номер драфта-2010 ранее также защищал цвета «Хьюстон Рокетс», «Сакраменто Кингз» и «Торонто Рэпторс». Следующий сезон станет для него 10-м в НБА.
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