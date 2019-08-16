«Астана» подписала контракт с Малкольмом Хиллом

Руководство «Астаны» объявило о подписании контракта с лёгким форвардом Малкольмом Хиллом. Соответствующая информация размещена на официальном сайте команды из Казахстана. Минувший сезон американец провёл в немецкой Бундеслиге, защищая цвета «Людвигсбурга». Его средние показатели составляли 12,9 очка, 5,4 подбора и 2,3 передачи за 26,7 минуты в среднем.
Хилл выставлял свою кандидатуру на драфт НБА 2017 года, но не был выбран ни одной из команд. Затем он пробовал свои силы в Филиппинской лиге. Не задержавшись там, он принял решение перебраться в Европу, где сначала защищал цвета «Телеком Бонна», а уже затем перешёл в «Людвигсбург». В 2018 году Хилл пытался пробиться в НБА через Летнюю лигу, выступая в составе «Юты Джаз».
В прошлом Хилл входил в число кандидатов на поездку на Панамериканские игры в составе сборной США.
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