Костас Слукас может пропустить Кубок мира из-за травмы

Разыгрывающий сборной Греции и «Фенербахче» Костас Слукас может пропустить Кубок мира-2019 в Китае из-за травмы икроножной мышцы, сообщает Eurohoops.

Игрок получил повреждение в товарищеской встрече со сборной Италии 16 августа. Баскетболиста ждёт дополнительное обследование, он не полетит с командой в Китай. Его участие в мировом первенстве будет зависеть от его состояния и результатов обследования.



29-летний Слукас выступал за «Фенербахче» последние четыре года и за этот период стал в его составе победителем Евролиги и трёхкратным чемпионом Турции. В минувшем сезоне он набирал по 11,8 очка и отдавал по 4,8 передачи за 26 минут в среднем за игру в Евролиге и записывал в актив по 11,6 очка и 4,9 передачи за 27 минут в чемпионате Турции.