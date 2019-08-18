Попович: нам придётся отцепить от сборной 13-го игрока

Главный тренер сборной США по баскетболу Грег Попович не горит желанием исключать из состава национальной команды ещё одного человека и признаёт, что перед ним стоит трудный выбор.

«Когда тебе приходится отчислять игрока из команды в НБА, это сложно. Здесь же это сделать ещё труднее. Но мы должны это сделать. Мне предстоит крайне неприятная миссия, но дело должно быть сделано», — приводит слова Поповича Clutch Points.

В итоговую заявку на чемпионат мира позволено включить 12 игроков. На данный момент в расположении сборной США находятся 13 человек.

Харрисон Барнс («Сакраменто Кингз»), Джейлен Браун («Бостон Селтикс»), Джо Харрис («Бруклин Нетс»), Кайл Кузма («Лос-Анджелес Лейкерс»), Брук Лопес («Милуоки Бакс»), Крис Миддлтон («Милуоки Бакс»), Донован Митчелл («Юта Джаз»), Мэйсон Пламли («Денвер Наггетс»), Маркус Смарт («Бостон Селтикс»), Джейсон Тейтум («Бостон Селтикс»), Майлз Тернер («Индиана Пэйсерс»), Кемба Уокер («Бостон Селтикс») и Деррик Уайт («Сан-Антонио Спёрс»).