Руководство сборной США осталось потрясено решением Фокса не ехать на Кубок мира

Руководство сборной США по баскетболу потрясено решением Д'Арона Фокса снять свою кандидатуру на попадание в окончательный состав национальной команды на Кубок мира — 2019 в Китае, сообщает News York Times.



Напомним, Д'Арон Фокс принял решение отказаться от участия в чемпионате мира. Фокс намерен сосредоточиться на подготовке к сезону в НБА.



Сборная США продолжает нести потери в преддверии первенства мира. Вчера, 16 августа, стало известно о травме форварда Пи Джей Такера. Ранее повреждение получил Демаркус Казинс, а Кайл Лаури не сумел восстановиться после травмы.



Кроме того, ещё до старта тренировочного лагеря от участия в чемпионате мира отказались Джеймс Харден, Энтони Дэвис, Дэмьен Лиллард, Си Джей Макколлум, Демар Дерозан, Тобайас Харрис и многие другие.