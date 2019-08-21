Карасёв: дальние броски — одно из главных оружий сборной России

Форвард сборной России Сергей Карасёв рассказал о самочувствии и подготовке к Кубку мира, который будет проходить с 31 августа по 15 сентября в Китае.

«Сегодня восстанавливался. Немного натёр ноги в игре с финнами. Но я готов. Понятно, что такой длительный период без игр сказывается. Но как раз через игры во время подготовки ты набираешь форму, восстанавливаешь баскетбольное чутьё. Всё будет хорошо.

Последние игры показали, что дальние броски – одно из наших главных оружий. Быстрый отрыв, агрессивная защита, дальние броски и постоянное давление на соперников.

Игра с аргентинцами будет проверкой для нас, на что мы способны. Посмотрим, что собой представляет Аргентина, какая у них тактика, во что они играют. От этого матча и будем в первую очередь отталкиваться, готовиться к игре уже в группе на Кубке мира.

С испанцами тем более интересно сыграть. Это одни из главных фаворитов всего Кубка, поэтому полезно на их фоне проверить свои силы.

Мы сами для себя главный соперник. Всё будет зависеть от нас. С каким настроем мы выйдем, как будут гореть глаза. В нашей ситуации вообще бессмысленно говорить о силе соперника, просто надо выходить и показывать, на что мы способны», — передаёт слова Карасёва корреспондент «Чемпионата» Надежда Перепечко.