Карасёв: на Кубке мира будем биться теми, кто есть
Форвард сборной России Сергей Карасёв поделился мыслями о последствиях от потери Джоэля Боломбоя в преддверии Кубка мира и рассказал, поедет ли кто-то из его близких с ним в Китай.
«Со мной никто не поедет. Семья останется здесь, жене летать уже нельзя, она уже в ноябре должна будет родить. Ждём девочку.
Потеря Боломбоя? Да, слишком много уже у нас травм. Конечно, Джоэл помог бы нам на Кубке мира. Ну, это жизнь, так случается. В первую очередь надо думать о своём здоровье. Будем биться теми, кто есть. Как говорится, один за всех, и все за одного. Это наш главный шанс, главное оружие – играть командой, грызть паркет в каждой игре», — передаёт слова Сергея Карасёва корреспондент «Чемпионата» Надежда Перепечко.
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