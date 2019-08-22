Новичок «Автодора» Кук рассказал о волнении перед дебютом в Единой лиге ВТБ

Новобранец «Автодора» Элджин Кук прокомментировал подписание контракта с саратовским клубом. Форвард, в активе которого значатся несколько матчей за «Голден Стэйт Уорриорз», признался, что испытывает волнение перед дебютом в Единой лиге ВТБ.
«Очень рад присоединиться к клубу и выступать в таком сильном чемпионате, как Лига ВТБ. Я волнуюсь. Готов прибыть в Саратов, приступить к тренировкам с командой и с каждым днём становиться лучше», – сказал Кук в интервью пресс-службе «Автодора».
В минувшем сезоне Кук выступал за загребскую «Цедевиту» и стал обладателем Кубка Хорватии и финалистом чемпионата страны. Также «Цедевита» пробилась в полуфинал Адриатической лиги и Топ-16 Еврокубка.
В Адриатической лиге Кук провёл 25 матчей, набирая в среднем 12,2 очка, 5,0 подбора и 1,3 передачи. В 16 играх Еврокубка его средняя статистика составила 11,8 очка и 5,1 подбора.
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