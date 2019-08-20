«Автодор» подписал американского форварда Кука
Пресс-служба «Автодора» объявила о подписании контракта с форвардом Элджином Куком. 26-летний игрок подписал соглашение сроком на один сезон.
В минувшем сезоне Кук выступал за загребскую «Цедевиту» и стал обладателем Кубка Хорватии и финалистом чемпионата страны. Также «Цедевита» пробилась в полуфинал Адриатической лиги и Топ-16 Еврокубка.
В Адриатической лиге Кук провёл 25 матчей, набирая в среднем 12,2 очка, 5,0 подбора и 1,3 передачи. В 16 играх Еврокубка его средняя статистика составила 11,8 очка и 5,1 подбора.
Подписанием контракта с Куком клуб из Саратова завершил трансферную кампанию этим летом.
«Автодор» объявил о подписании контракта с лучшим игроком чемпионата Тайваня
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