ЦСКА может провести два домашних матча Евролиги за границей

Президент ЦСКА Андрей Ватутин заявил, что команда рассматривает варианты с проведением домашних предновогодних матчей Евролиги за рубежом. Ранее стало известно, что команде негде провести два матча — с «Миланом» и «Панатинаикосом», поскольку все потенциальные домашние арены ЦСКА будут заняты другими мероприятиями.



«У нас действительно пока нет решения, где проводить домашние матчи Евролиги с «Миланом» и «Панатинаикосом», «Мегаспорт» занят ледовым шоу Татьяны Навки, в УСК ЦСКА, который формально нам не принадлежит, в эти сроки состоится похожее новогоднее мероприятие.



Мы ещё в июне сообщали Евролиге, что если на эти даты нам выпадут домашние матчи, то у нас будет проблема с ареной, но календарь составляется с учётом интересов 18 команд. В Москве в эти даты нет свободных арен, удовлетворяющих требованиям Евролиги, поэтому вынуждены искать площадку за пределами столицы, рассматриваем варианты как в России, так и за её пределами, поэтому будем рады предложениям от других городов.



Основное требование Евролиги — арена вместимостью не меньше семи тысяч мест, постараемся не покидать европейский континент, но, как говорится, возможны любые варианты, выбор места проведения должен быть утверждён Евролигой», — приводит слова Андрея Ватутина ТАСС.