Попович — о матче с Австралией: чувствовал себя как на съёмочной площадке

Главный тренер сборной США Грег Попович заявил, что он чувствовал себя как на съёмочной площадке фильма во время товарищеского матча со сборной Австралии. На трибунах присутствовало свыше 51 тыс. болельщиков.



«Я чувствовал себя как на съёмках какого-то фильма. Как будто был на съёмочной площадке. Я постоянно оглядывался, побаиваясь, что сейчас я упаду со сцены. После этого я сказал помощникам, что не понимаю, что происходит. Это было очень странно для тренера», — приводит слова Грега Поповича Eurohoops.



Напомним, встреча завершилась со счётом 102:86 в пользу сборной США. Команды проведут ещё один товарищеский матч, он состоится 24 августа. Кубок мира будет проходить в Китае с 31 августа по 15 сентября.

США в присутствии 51 тыс. зрителей победили Австралию в товарищеском матче