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Леброн Джеймс: плакал в машине, увидев, что мои дети тренируются в 5 утра

Леброн Джеймс: плакал в машине, увидев, что мои дети тренируются в 5 утра
Баскетбол / НБА 0

Форвард «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброн Джеймс рассказал о гордости за своих сыновей, которые по собственной инициативе в 5 утра отправились отрабатывать броски сверху. Баскетболист снял тренировку своих детей на видео, после чего отправился в зал.

Видео доступно в «твиттере» NBA on ESPN.

«Я плакал в машине по пути в зал после того, как увидел своих пацанов, тренирующихся в 5 утра. Момент отцовской гордости, который вам будет трудно понять со стороны, только если вы не провели всю жизнь без отца или у вас нет собственных детей, которым хотите привить любовь к труду», — написал баскетболист в своём «твиттере».

Джеймс перед началом прошлого сезона перешёл в «Лос-Анджелес Лейкерс», но пока так и не сумел проявить себя в новой команде. Клуб из Калифорнии не смог пробиться в плей-офф, а после окончания сезона у команды сменился главный тренер.

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