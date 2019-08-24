Леброн Джеймс: плакал в машине, увидев, что мои дети тренируются в 5 утра

Форвард «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброн Джеймс рассказал о гордости за своих сыновей, которые по собственной инициативе в 5 утра отправились отрабатывать броски сверху. Баскетболист снял тренировку своих детей на видео, после чего отправился в зал.



Видео доступно в «твиттере» NBA on ESPN.

«Я плакал в машине по пути в зал после того, как увидел своих пацанов, тренирующихся в 5 утра. Момент отцовской гордости, который вам будет трудно понять со стороны, только если вы не провели всю жизнь без отца или у вас нет собственных детей, которым хотите привить любовь к труду», — написал баскетболист в своём «твиттере».



Джеймс перед началом прошлого сезона перешёл в «Лос-Анджелес Лейкерс», но пока так и не сумел проявить себя в новой команде. Клуб из Калифорнии не смог пробиться в плей-офф, а после окончания сезона у команды сменился главный тренер.