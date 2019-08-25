Уайт избежал сотрясения мозга после матча с Австралией. Врачи наложили ему швы

Стали известны подробности состояния здоровья защитника мужской сборной США по баскетболу Деррика Уайта, который упал и ударился лицом о площадку в товарищеском матче с командой Австралии (94:98).



По информации журналиста The San Antonio Express-News Тома Орсборна, баскетболист прошёл медицинское обследование, которое не выявило у него сотрясение мозга. Зубы спортсмена также не пострадали после падения, однако защитник «Сан-Антонио Спёрс» получил рассечение над левым глазом. Врачи наложили ему четыре шва.



Напомним, поражение во встрече с Австралией стало первым для сборной США с 2006 года в товарищеских матчах или на крупных турнирах, не учитывая отборочные игры к Кубку мира. Для команд это был уже второй товарищеский матч, первый закончился победой США. Кубок мира пройдёт в Китае с 31 августа по 15 сентября.

