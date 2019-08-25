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Инсайдер: Ховард доказал «Лейкерс», что ещё способен играть

Инсайдер: Ховард доказал «Лейкерс», что ещё способен играть
Баскетбол / НБА 0

Инсайдер ESPN Рамона Шелберн рассказала, что 33-летний центровой Дуайт Ховард сумел произвести хорошее впечатление во время просмотра в «Лос-Анджелес Лейкерс».

«Дуайт очень успешно прошёл просмотр. Он выглядел очень сильным физически. Ховард доказал «Лейкерс», что ещё способен играть. Но, мне кажется, главное, что ему удалось сделать, это встреча с тренерским штабом, с Джейсоном Киддом, Фрэнком Вогелом и с будущими партнёрами по команде. Он убедил их, что настроен спасти свою баскетбольную карьеру и хочет окунуться в победную атмосферу», – сказала Шелберн в эфире ESPN US.

Ранее сообщалось, что «Лос-Анджелес Лейкерс» рассматривает Ховарда в качестве замены тяжело травмированному центровому Демаркусу Казинсу, у которого был диагностирован разрыв крестообразной связки.

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