Инсайдер: Ховард доказал «Лейкерс», что ещё способен играть

Инсайдер ESPN Рамона Шелберн рассказала, что 33-летний центровой Дуайт Ховард сумел произвести хорошее впечатление во время просмотра в «Лос-Анджелес Лейкерс».
«Дуайт очень успешно прошёл просмотр. Он выглядел очень сильным физически. Ховард доказал «Лейкерс», что ещё способен играть. Но, мне кажется, главное, что ему удалось сделать, это встреча с тренерским штабом, с Джейсоном Киддом, Фрэнком Вогелом и с будущими партнёрами по команде. Он убедил их, что настроен спасти свою баскетбольную карьеру и хочет окунуться в победную атмосферу», – сказала Шелберн в эфире ESPN US.
Ранее сообщалось, что «Лос-Анджелес Лейкерс» рассматривает Ховарда в качестве замены тяжело травмированному центровому Демаркусу Казинсу, у которого был диагностирован разрыв крестообразной связки.
- 25 августа 2019
-
13:56
-
13:34
-
12:11
-
10:15
- 24 августа 2019
-
22:14
-
20:19
-
18:55
-
16:34
-
15:38
-
14:24
-
13:43
-
12:46
-
12:08
-
10:49
-
09:42
-
00:50
-
00:32
- 23 августа 2019
-
20:15
-
18:57
-
17:41
-
17:01
-
14:58
-
13:17
-
12:24
-
10:28
-
10:00
-
05:55
-
00:08
-
00:00
- 22 августа 2019
-
21:37
-
21:32
-
19:38
-
18:52
-
17:12
-
16:53