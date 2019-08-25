Вяльцев: говорить, что ЦСКА стал слабее, я не могу

Баскетболист «Химок» Егор Вяльцев считает, что изменения в составе ЦСКА не должны сказаться на уровне его выступлений.
«ЦСКА всегда проводит очень грамотную селекцию. В редких случаях, когда они ошибаются — это один, максимум два человека. В основном один игрок — это не смертельно, потому что на одной позиции несколько других членов коллектива. Они из года в год являются самой стабильной командой, которая проводит правильный сезон с меньшим количеством потерь. У них качественный и точечный подход. В этом году у них, конечно, большие пертурбации, они говорят, что идут на омоложение команды. Думаю, это одна из причин, что не остались те же Де Коло, Родригес и другие ребята.
Однако в ЦСКА остались те, кто уже несколько лет играет за «армейцев» и является основным фундаментом клуба, вокруг них-то и строится вся игра. Сейчас взяли достаточное количество баскетболистов, которые выступали в НБА много лет, они очень сильные. Есть время для сплочения команды, чтобы все поняли, чего не хватает и чего от ребят хочет тренер. А по качеству игроков там нет проблем. Говорить, что они стали слабее, я не могу», — приводит слова Вяльцева News.ru.
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