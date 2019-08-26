Кузма: жаль, что не удалось дойти до конца со сборной США

Форвард сборной США Кайл Кузма выразил сожаление в связи со своим неучастием в Кубке мира из-за травмы.



«Жаль, что не удалось дойти до конца со сборной США, но команда будет в порядке. Я с нетерпением жду своего выздоровления и возвращения в Лос-Анджелес, мы подготовим настоящее шоу», — написал Кайл Кузма в своём «твиттере».



Напомним, Кузма получил травму голеностопа. В предварительном составе американцев значатся 12 человек, которые и выступят на чемпионате мира. Заявка сборной США выглядит следующим образом:



Харрисон Барнс («Сакраменто Кингз»), Джейлен Браун («Бостон Селтикс»), Джо Харрис («Бруклин Нетс»), Брук Лопес («Милуоки Бакс»), Крис Миддлтон («Милуоки Бакс»), Донован Митчелл («Юта Джаз»), Мэйсон Пламли («Денвер Наггетс»), Маркус Смарт («Бостон Селтикс»), Джейсон Тейтум («Бостон Селтикс»), Майлз Тёрнер («Индиана Пэйсерс»), Кемба Уокер («Бостон Селтикс») и Деррик Уайт («Сан-Антонио Спёрс»).