Карасёв: если что-то пойдёт не так, я получу большую порцию негатива

Форвард «Химок» Сергей Карасёв поделился ожиданиями от Кубка мира, который стартует 31 августа в Китае. Карасёв сообщил, что готов к роли лидера. Участие в турнире не примут Алексей Швед, Тимофей Мозгов и Дмитрий Кулагин. Без них Карасёв является одним из самых опытных игроков национальной команды.

«У меня нет какого-то особого мандража, но есть понимание, что если что-то пойдёт не так, то я получу большую порцию негатива. Дело не в том, звезда я в команде или нет. Главное — я полностью уверен в себе, в своём броске. Надо выкладываться по максимуму и хорошо делать свою работу в защите и нападении», — приводят слова Карасёва «Известия».

Соперниками россиян на групповом этапе Кубка мира станут сборные Аргентины, Южной Кореи и Нигерии.