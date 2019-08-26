Карасёв: очень хочется повторить достижение отца на Кубке мира

Форвард «Химок» Сергей Карасёв признался, что хотел бы повторить на Кубке мира достижение своего отца. В 1998 году Василий Карасёв попал в символическую пятёрку чемпионата мира.
«Отец всегда говорил, что такая возможность выпадает редко. Много баскетболистов, причем очень классных игроков, мечтают поучаствовать в чемпионате мира, но по той или иной причине у них это не получается. У меня же такой шанс появился, поэтому надо ехать и получать удовольствие. Биться за свою страну и показать всё, на что мы способны.
Очень хочется повторить достижение отца. Буду прикладывать все усилия ради этого. В целом всей командой мы постараемся «пошуметь» на чемпионате мира, сделать что-то значимое. Чтобы у наших болельщиков остались хорошие воспоминания от турнира», — цитируют Карасёва «Известия».
Кубок мира будет проходить в Китае с 31 августа по 15 сентября.
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