Сборная России потерпела разгромное поражение от Аргентины в товарищеском матче

Сборная России по баскетболу в заключительном товарищеском матче перед Кубком мира — 2019 потерпела крупное поражение от сборной Аргентины. Встреча, проходившая в Китае, завершилась со счётом 85:64. Ключевыми стали первая и заключительная четверти. В каждой из этих десятиминуток аргентинцы обеспечили себе преимущество в 10 очков.
Кубок мира стартует 31 августа. Турнир, проходящий в Китае, продлится до 15 сентября. Соперниками российской сборной на групповом этапе станут сборные Нигерии, Аргентины и Южной Кореи.
Из-за травм российская сборная отправилась в Китай без нескольких игроков основы, включая Тимофея Мозгова, Алексея Шведа, Джоэля Боломбоя, Дмитрия Кулагина и Дмитрия Хвостова.
Баскетбол. Товарищеский матч
Россия — Аргентина — 64:85 (8:18, 20:21, 20:20, 16:26).
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