Объявлен состав сборной Литвы на Кубок мира — 2019

Главный тренер сборной Литвы Дайнюс Адомайтис объявил имена 12 игроков, которые выступят на предстоящем Кубке мира 2019 года, который пройдёт в Китае, сообщает Eurohoops.
Состав сборной Литвы на чемпионате мира 2019 года:
Арнас Буткевичюс, Рокас Гидрайтис, Марюс Григонис, Паулюс Янкунас, Мантас Калниетис, Миндаугас Кузминскас, Лукас Лекавичюс, Йонас Мачюлис, Домантас Сабонис, Реналдас Сейбутис, Эдгарас Улановас, Йонас Валанчюнас.
Кубок мира по баскетболу стартует в Китае 31 августа 2019 года и завершится 15 сентября. Сборная Литвы на групповом этапе выступит в группе H, где им будут противостоять национальные команды Канады, Сенегала и Австралии. Первый матч на первенстве литовцы проведут с Сенегалом 1 сентября. Матчи группы Н пройдут в Культурно-спортивном центре в Дунгуане.
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