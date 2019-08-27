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Объявлен состав сборной Литвы на Кубок мира — 2019

Объявлен состав сборной Литвы на Кубок мира — 2019
Баскетбол / Кубок мира 2019 0

Главный тренер сборной Литвы Дайнюс Адомайтис объявил имена 12 игроков, которые выступят на предстоящем Кубке мира 2019 года, который пройдёт в Китае, сообщает Eurohoops.

Состав сборной Литвы на чемпионате мира 2019 года:

Арнас Буткевичюс, Рокас Гидрайтис, Марюс Григонис, Паулюс Янкунас, Мантас Калниетис, Миндаугас Кузминскас, Лукас Лекавичюс, Йонас Мачюлис, Домантас Сабонис, Реналдас Сейбутис, Эдгарас Улановас, Йонас Валанчюнас.

Кубок мира по баскетболу стартует в Китае 31 августа 2019 года и завершится 15 сентября. Сборная Литвы на групповом этапе выступит в группе H, где им будут противостоять национальные команды Канады, Сенегала и Австралии. Первый матч на первенстве литовцы проведут с Сенегалом 1 сентября. Матчи группы Н пройдут в Культурно-спортивном центре в Дунгуане.

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