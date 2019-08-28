Кьюбан: произошедшее этим летом пойдёт на пользу НБА

Владелец «Даллас Маверикс» Марк Кьюбан положительно оценил события, происходившие во время межсезонья в НБА. По мнению бизнесмена, лига станет более конкурентоспособной.

«То, что происходило этим летом, пойдёт на пользу НБА. Раньше была династия «Уорриорз». Теперь же лига открыта. И это видно по продажам билетов. Если раньше полностью заполнялись залы команды Леброна и «Уорриорз», то теперь ситуация изменилась.



Во многих командах будет по две звезды. Составы «Лейкерс», «Уорриорз», «Клипперс», «Бакс» и «Рокетс» примерно равны. Это пойдёт на пользу всей лиге», — цитирует Кьюбана CBS Sports.

Новый сезон НБА стартует 22 октября. В первом матче сезона «Торонто Рэпторс», который является действующим чемпионом НБА, сыграет с «Нью-Орлеан Пеликанс». В другом матче встретятся команды из Лос-Анджелеса.