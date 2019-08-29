Базаревич: ужасно, что в Единой лиге так мало российских команд

Главный тренер сборной России по баскетболу Сергей Базаревич считает, что Единую лигу ВТБ и Суперлигу необходимо реформировать.
«В наши годы в высшем дивизионе играло много команд, а сейчас всего девять. Плюс, из-за того что клубы не располагали серьёзными финансовыми возможностями, не было и такого количества легионеров. Многие баскетболисты имели постоянную игровую практику и боролись за место в сборной. Лучшие уезжали играть за границу, что тоже давало определённый опыт. Ты играл под большим давлением, тащил команду за собой. В те годы в иностранных чемпионатах тоже было мало легионеров, поэтому выборка была очень точечная.
К тому же если говорить про 1990-е, то те игроки прошли ещё советскую школу баскетбола. Увы, сейчас система по подготовке резерва далека от той, что была во времена СССР.
На мой взгляд, ужасно, что в Единой лиге так мало российских команд. Их должно быть гораздо больше. Я считаю, что надо ограничить возраст для игроков, выступающих в Суперлиге-1 и Суперлиге-2, 25-26 годами.
После его достижения ты либо едешь играть за границу, либо идёшь на повышение. Иначе Суперлига превращается в междусобойчик. Это будет голословное утверждение насчёт тотализатора, но слухи такие есть», — цитируют Базаревича «Известия».
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