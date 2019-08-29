В Москве пройдут два трёхдневных турнира по баскетболу 3х3

Завтра, 30 августа, на Ходынском поле пройдёт спортивный праздник, организованный баскетбольным клуба ЦСКА — CSKA City. Его торжественное открытие состоится в 12:30. В церемонии открытия примут участие баскетболисты ЦСКА.



Как сообщает официальный сайт клуба, на площадках сойдутся 40 команд мальчиков и девочек из общеобразовательных школ Москвы. Всего в турнирах CSKA City примут участие 150 команд.

«Город ЦСКА» будет работать с 10:00 до 19:00. Помимо основного турнира запланирована большая программа, в которой каждый гость CSKA City найдёт интересное для себя. В первый день работы «Города ЦСКА» турниры посетят игроки и главный тренер основной команды ЦСКА, они проведут автограф-сессию.

А 1 сентября церемонию награждения победителей и призёров проведут главный тренер ЦСКА Димитрис Итудис и капитан клуба Кайл Хайнс.

Турнир на ВДНХ пройдёт в рамках международного форума «Город образования», являющегося крупнейшим образовательным событием в мире. Заявиться и играть сможет каждый желающий. Каждый игровой день будет начинаться с регистрации участников, а заканчиваться награждением победителей. Помимо баскетбола, каждый желающий может стать участником мастер-класса с приглашёнными звездами и попытаться обыграть их в конкурсах.